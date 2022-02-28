У своєму зверненні він зауважив, як очільник Кремля любить повчати українців неправдивою історією України, інформує 24 канал. Річ у тім, що з вуст російського диктатора завжди лунає брехня про українські території.

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Мер Чернігова: Ми згадаємо ще свою історію

Атрошенко іронічно сказав, що ще допустить, як зробити "своєю" територію на 300 кілометрів від Чернігова. "Подумаємо", – додав він, відповівши Володимиру Путіну "тією ж монетою".

Кордони Чернігівської області, власне, межують за 183 кілометрів із Росією. Також із Білоруссю за 225 кілометрів.

Нас вчать історії. Ми згадаємо ще історію, де були кордони Чернігівського князівства. Прийде час,

– наголосив міський голова Чернігова.

Звернення чернігівського мера: дивіться відео



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