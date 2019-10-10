Еще один американский политик хочет обнародовать стенограммы разговоров с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что работает с адвокатским офисом Белого дома, чтобы обнародовать стенограммы своих телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пенс убежден, что записи двух телефонных звонков помогут оправдать президента США Дональда Трампа, сообщает AP.

К слову: Трамп просил еще одну страну начать расследование против Байдена

Пенс заявил, что "ни разу не обсуждал вопрос Байденов" с Зеленским. И он снова стал защищать американского президента, настаивая на том, что простое чтение стенограммы разговора Трампа с украинским лидером свидетельствует, что не было никакого условия "услуга за услугу".

Резюмируя, вице-президент заявил, что остается со своим утверждением 2016 года о том, что иностранные правительства не должны вмешиваться в выборы.

Что известно о разговоре Зеленского с Трампом и импичменте?В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому имеет отношение сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь.



Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.