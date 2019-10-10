Ще один американський політик хоче оприлюднити стенограми розмов з Зеленським

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що працює з адвокатським офісом Білого дому, щоб оприлюднити стенограми своїх телефонних розмов з Президентом України Володимиром Зеленським.

Пенс переконаний, що записи двох його телефонних дзвінків допоможуть виправдати президента США Дональда трампа, повідомляє AP.

До слова: Трамп просив ще одну країну почати розслідування проти Байдена

Пенс заявив, що "жодного разу не обговорював питання Байденів" із Зеленським. І він знову став захищати американського президента, наполягаючи на тому, що просте читання стенограми розмови Трампа з українським лідером свідчить, що не було жодного умови "послуга за послугу".

Резюмуючи, віцепрезидент заявив, що залишається зі своїм твердженням 2016 року про те, що іноземні уряди не повинні втручатися у вибори.

Що відомо про розмову Зеленського з Трампом та імпічмент?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут.



Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.