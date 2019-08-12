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      Еще один безлюдный уголок Земли усеян пластиком: откуда в Арктике мусор

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      Активисты собирают пластиковый мусор в Арктике
      Активисты собирают пластиковый мусор в Арктике / dw.com

      Количество пластикового мусора растет даже в отдаленных и малолюдных регионах планеты. В частности, это касается Арктики. Там использованный пластик можно найти фактически везде.

      Его находят на севере Шпицбергена, на северо-западе Гренландии. Об этом рассказал немецкий исследователь Арвед Фукс, передает DW.

      Важно: В самой глубокой впадине мира нашли пластиковый мусор: фото

      Главная причина появления пластикового мусора в Арктике – развлекательный туризм на круизных лайнерах.

      Судам для развлечений нечего делать в Арктике,
      – отмечает Фукс.

      По его словам, в регионах, где на сотни тысяч километров нет ни одного человека, побережья завалены пластиковыми отходами. Это могут быть емкости из-под кремов и гелей, резиновая обувь, остатки пластиковых оберток и тому подобное.

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      В Европе собираются перестать использовать пластик с 2021 года: инфографика 24 канала

      Исследователь требует введения законодательных мер против загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.

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      Чем опасен пластик?При обычных условиях хранения пластик не обменивается с водой химическими элементами. При нагревании даже чуть выше комнатной температуры начинается активное перемещение токсичных молекул из пластиковой бутылки в жидкость, которой она наполнена.

      Понятно, что в жару более 30 градусов такая вода становится ядовитой. Этот компонент негативно влияет на щитовидную железу, центральную нервную систему, провоцирует неспособность иметь детей, гипертонию, ожирение и диабет. Использование пластика увеличивает риск хронической интоксикации.

      пластик сміття розкладанняПластик разлагается 400-450 лет: инфографика 24 канала

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      Теги: Арктика Экология
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