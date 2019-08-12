Еще один безлюдный уголок Земли усеян пластиком: откуда в Арктике мусор

Количество пластикового мусора растет даже в отдаленных и малолюдных регионах планеты. В частности, это касается Арктики. Там использованный пластик можно найти фактически везде.

Его находят на севере Шпицбергена, на северо-западе Гренландии. Об этом рассказал немецкий исследователь Арвед Фукс, передает DW.

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Главная причина появления пластикового мусора в Арктике – развлекательный туризм на круизных лайнерах.

Судам для развлечений нечего делать в Арктике,

– отмечает Фукс.

По его словам, в регионах, где на сотни тысяч километров нет ни одного человека, побережья завалены пластиковыми отходами. Это могут быть емкости из-под кремов и гелей, резиновая обувь, остатки пластиковых оберток и тому подобное.



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Исследователь требует введения законодательных мер против загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.

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Чем опасен пластик?При обычных условиях хранения пластик не обменивается с водой химическими элементами. При нагревании даже чуть выше комнатной температуры начинается активное перемещение токсичных молекул из пластиковой бутылки в жидкость, которой она наполнена.



Понятно, что в жару более 30 градусов такая вода становится ядовитой. Этот компонент негативно влияет на щитовидную железу, центральную нервную систему, провоцирует неспособность иметь детей, гипертонию, ожирение и диабет. Использование пластика увеличивает риск хронической интоксикации.



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