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      Ще один безлюдний куточок Землі всіяний пластиком: звідки в Арктиці сміття

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      Активісти збирають пластикове сміття в Арктиці
      Активісти збирають пластикове сміття в Арктиці / dw.com

      Кількість пластикового сміття зростає навіть у віддалених і малолюдних регіонах планети. Зокрема, це стосується Арктики. Там використаний пластик можна знайти фактично всюди.

      Його знаходять на півночі Шпіцбергену, на північному заході Гренландії. Про це розповів німецький дослідник Арвед Фукс, передає DW.

      Важливо: У найглибшій западині світу знайшли пластикове сміття: фото

      Головна причина появи пластикового сміття в Арктиці – розважальний туризм на круїзних лайнерах.

      Суднам для розваг нема чого робити в Арктиці,
      – наголошує Фукс.

      За його словами, у регіонах, де на сотні тисяч кілометрів немає жодної людини, узбережжя завалені пластиковими відходами. Це можуть бути ємності з-під кремів та гелів, гумове взуття, залишки пластикових обгорток тощо.

      Європа пластик
      У Європі збираються перестати використовувати пластик з 2021 року: інфографіка 24 каналу

      Дослідник вимагає запровадження законодавчих заходів проти забруднення довкілля пластиковими відходами.

      Дивіться також: З Евересту спустили 11 тонн сміття: фото

      Чим небезпечний пластик?При звичайних умовах зберігання пластик не обмінюється з водою хімічними елементами. При нагріванні навіть трохи вище кімнатної температури починається активне переміщення токсичних молекул з пластикової пляшки в рідину, якою вона наповнена.

      Зрозуміло, що в спеку понад 30 градусів така вода стає отруйною. У пластику міститься бісфенол-А. Цей компонент негативно впливає на щитовидну залозу, центральну нервову систему, провокує нездатність мати дітей, гіпертонію, ожиріння і діабет. Використання пластику збільшує ризик хронічної інтоксикації.

      пластик сміття розкладання
      Пластик розкладається 400-450 років: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Екологія Арктика
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