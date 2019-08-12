Ще один безлюдний куточок Землі всіяний пластиком: звідки в Арктиці сміття

Кількість пластикового сміття зростає навіть у віддалених і малолюдних регіонах планети. Зокрема, це стосується Арктики. Там використаний пластик можна знайти фактично всюди.

Його знаходять на півночі Шпіцбергену, на північному заході Гренландії. Про це розповів німецький дослідник Арвед Фукс, передає DW.

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Головна причина появи пластикового сміття в Арктиці – розважальний туризм на круїзних лайнерах.

Суднам для розваг нема чого робити в Арктиці,

– наголошує Фукс.

За його словами, у регіонах, де на сотні тисяч кілометрів немає жодної людини, узбережжя завалені пластиковими відходами. Це можуть бути ємності з-під кремів та гелів, гумове взуття, залишки пластикових обгорток тощо.



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Дослідник вимагає запровадження законодавчих заходів проти забруднення довкілля пластиковими відходами.

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Чим небезпечний пластик?При звичайних умовах зберігання пластик не обмінюється з водою хімічними елементами. При нагріванні навіть трохи вище кімнатної температури починається активне переміщення токсичних молекул з пластикової пляшки в рідину, якою вона наповнена.



Зрозуміло, що в спеку понад 30 градусів така вода стає отруйною. У пластику міститься бісфенол-А. Цей компонент негативно впливає на щитовидну залозу, центральну нервову систему, провокує нездатність мати дітей, гіпертонію, ожиріння і діабет. Використання пластику збільшує ризик хронічної інтоксикації.





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