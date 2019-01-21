Еще один лоукостер начнет летать из Одессы и Харькова в Баку

Азербайджанская бюджетная авиакомпания Buta Airways вскоре запустит регулярные рейсы из Одессы и Харькова в Баку. Первые рейсы начнут летать уже в мае 2019 года.

Об этом сообщили на сайте авиакомпании Buta Airways.

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Стоит отметить, что рейсы в Одессу будут осуществлять с 16 мая каждый четверг и воскресенье, а в Харьков – с 3 мая каждый вторник и пятницу. Минимальный тариф составит 29 евро в одну сторону.

Открытие новых направлений в Украине позволит еще больше увеличить туристический поток между двумя странами. Отметим, что авиакомпания Buta Airways уже выполняет регулярные рейсы между Баку и Киевом,

– отметили на сайте.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте перевозчика, а также в офисах продаж авиакомпании. Среди дополнительных услуг доступны провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете. Однако все они являются платными.

Что известно о Buta Airways? Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, основанная в декабре 2016 года. Первый рейс выполнили 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из самолетов Embraer, сама же авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.