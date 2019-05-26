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      Еще один министр планирует баллотироваться в нардепы Верховной Рады

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      Евгений Нищук планирует участвовать в парламентских выборах в июле
      Евгений Нищук планирует участвовать в парламентских выборах в июле / Фото 24 канала

      Министр культуры Евгений Нищук планирует участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду и готов претендовать на пост главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности. Также чиновник готов снова возглавить Минкульт.

      Нищук пояснил, что пойдет в политику, чтобы продолжать начатые реформы в культуре и иметь рычаги влияния на принятие решений, пишет "Интерфакс".

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      "В отличие от прежних времен в 2014 году у меня был интересный опыт, я проработал 9 месяцев, начал важные процессы. Мне все сказали, что я хорошо знаю творческое сообщество, "ты на своем месте, ты оставайся", и я не пошел в парламент. Потом пришли политсилы, и были назначены политические лица из тех, кто прошел в парламент. Это меня научило", – сказал Нищук.

      В то же время министр отметил, что еще не определился с форматом участия в выборах – идти в списке какой-то партии, или как самовыдвиженец.

      Сейчас идут политические консультации. Я не могу сейчас сказать, с кем точно пойду. Если пойду сам – это сложнее, потому что я действующий министр и не могу работать на любом округе,
      – сказал он.

      По словам чиновника, он рассматривает вариант, при котором может снова возглавить Министерство культуры после выборов.

      "Второй вариант – если будут другие коалиционные решения, я, проработав два срока в министерстве, могу претендовать на председателя комитета по вопросам культуры", – добавил Нищук.

      Кроме того, министр отметил, что пока не имел консультаций в сфере культуры с новой командой президента Владимира Зеленского.

      Ранее о намерении баллотироваться в нардепы парламента заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Он пойдет на выборы в Верховную Раду как самовыдвиженец и не планирует присоединяться ни к одной из нынешних политических сил. Но к предложениям открыт.

      Что известно о внеочередных парламентских выборах? Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За життя", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Новости культуры Министерство культуры Украины Парламентские выборы 2019 Евгений Нищук
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