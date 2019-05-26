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      Ще один міністр планує балотуватися у нардепи Верховної Ради

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      Євген Нищук планує брати участь у парламентських виборах в липні
      Євген Нищук планує брати участь у парламентських виборах в липні / Фото 24 каналу

      Міністр культури Євген Нищук планує брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради і готовий претендувати на пост глави парламентського комітету з питань культури і духовності. Також чиновник готовий знову очолити Мінкульт.

      Нищук пояснив, що піде в політику, щоб продовжувати розпочаті реформи у культурі і мати важелі впливу на ухвалення рішень, пише "Інтерфакс".

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      "На відміну від попередніх часів у 2014 році у мене був цікавий досвід, я пропрацював 9 місяців, почали важливі процеси. Мені всі сказали, що я добре знаю творче співтовариство, "ти на своєму місці, ти залишайся", і я не пішов в парламент. Потім прийшли політсили, і були призначені політичні особи з тих, хто пройшов до парламенту. Це мене навчило", – сказав Нищук.

      Водночас міністр зауважив, що ще не визначився з форматом участі у виборах – йти у списку якоїсь партії, або як самовисуванець.

      Зараз йдуть політичні консультації. Я не можу зараз сказати, з ким точно піду. Якщо піду сам – це складніше, тому що я чинний міністр і не можу працювати на будь-якому окрузі,
      – сказав він.

      За словами чиновника, він роглядає варіант, що може знову очолити Міністерство культури після виборів.

      "Другий варіант – якщо будуть інші коаліційні рішення, я, пропрацювавши два терміни в міністерстві, можу претендувати на голову комітету з питань культури", – додав Нищук.

      Окрім того, міністр зазначив, що поки не мав консультацій в сфері культури з новою командою президента Володимира Зеленського.

      Раніше про намір балотуватися у нардепи парламенту заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він піде на вибори до Верховної Ради як самовисуванець і не планує долучатись до жодної із теперішніх політичних сил. Але до пропозицій відкритий.

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Євген Нищук Міністерство культури України Новини культури
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