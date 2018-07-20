Еще один новый стадион в России получил серьезные проблемы: красноречивое видео

В России стадион "Нижний Новгород", на котором состоялись четыре матча группового этапа во время Чемпионата мира по футболу-2018, а также по одному поединку 1/8 и 1/4 финала, сильно пострадал во время ливня.

Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.

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"Из-за ливня произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протекания в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнения городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются", – рассказал представитель ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое является владельцем стадиона.



В частности, на видео заметно, как помещение стадиона заливает вода.



Отметим, стадион "Нижний Новгород" вмещает 45 тысяч зрителей, а стоимость сооружения составила более 17 млрд рублей.



Стадион "Нижний Новгород" в России затопило:

Напомним, ранее стадион в Волгограде, построенный специально для Чемпионата мира по футболу, не дождавшись несколько часов до окончания Мундиаля, рухнул и начал "смываться в Волгу".