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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Еще один новый стадион в России получил серьезные проблемы: красноречивое видео

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В России затопило стадион "Нижний Новгород"
В России затопило стадион "Нижний Новгород" / Фото из открытых источников

В России стадион "Нижний Новгород", на котором состоялись четыре матча группового этапа во время Чемпионата мира по футболу-2018, а также по одному поединку 1/8 и 1/4 финала, сильно пострадал во время ливня.

Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.

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"Из-за ливня произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протекания в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнения городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются", – рассказал представитель ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое является владельцем стадиона.

В частности, на видео заметно, как помещение стадиона заливает вода.

Отметим, стадион "Нижний Новгород" вмещает 45 тысяч зрителей, а стоимость сооружения составила более 17 млрд рублей.

Стадион "Нижний Новгород" в России затопило:

Напомним, ранее стадион в Волгограде, построенный специально для Чемпионата мира по футболу, не дождавшись несколько часов до окончания Мундиаля, рухнул и начал "смываться в Волгу".

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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