Еще один новый стадион в России получил серьезные проблемы: красноречивое видео
В России стадион "Нижний Новгород", на котором состоялись четыре матча группового этапа во время Чемпионата мира по футболу-2018, а также по одному поединку 1/8 и 1/4 финала, сильно пострадал во время ливня.
Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.
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"Из-за ливня произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протекания в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнения городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются", – рассказал представитель ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое является владельцем стадиона.
В частности, на видео заметно, как помещение стадиона заливает вода.
Отметим, стадион "Нижний Новгород" вмещает 45 тысяч зрителей, а стоимость сооружения составила более 17 млрд рублей.
Стадион "Нижний Новгород" в России затопило:
Напомним, ранее стадион в Волгограде, построенный специально для Чемпионата мира по футболу, не дождавшись несколько часов до окончания Мундиаля, рухнул и начал "смываться в Волгу".