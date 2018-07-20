Ще один новозбудований стадіон у Росії отримав серйозні проблеми: промовисте відео

У Росії стадіон "Нижній Новгород", на якому відбулися чотири матчі групового етапу під час Чемпіонату світу з футболу-2018, а також по одному поєдинку 1/8 і 1/4 фіналу, сильно постраждав під час зливи.

Відповідне відео було опубліковане у Youtube. Читайте також: Путін – наше все: організатори фіналу ЧС-2018 серйозно зганьбились "Через зливу сталося переповнення міської системи зливостоків. У результаті був зафіксований випадок протікання в системі зливової каналізації будівлі. Цьому сприяло також природне переповнення міської системи зливостоків. Роботи з усунення наслідків завершуються", – розповів представник ФГУП "Спорт-Інжиніринг", яке є власником стадіону. Зокрема на відео помітно, як приміщення стадіону заливає вода. Зазначимо, стадіон "Нижній Новгород" вміщує 45 тисяч глядачів, а вартість будівництва споруди склала більше 17 мільярдів рублів. Стадіон "Нижній Новгород" у Росії затопило: Нагадаємо, раніше стадіон у Волгограді, побудований спеціально для Чемпіонату світу з футболу, не дочекавшись кілька годин до закінчення Мундіалю, звалився і почав "змиватися у Волгу".