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Ще один новозбудований стадіон у Росії отримав серйозні проблеми: промовисте відео

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У Росії затопило стадіон "Нижній Новгород"
У Росії затопило стадіон "Нижній Новгород" / Фото з відкритих джерел

У Росії стадіон "Нижній Новгород", на якому відбулися чотири матчі групового етапу під час Чемпіонату світу з футболу-2018, а також по одному поєдинку 1/8 і 1/4 фіналу, сильно постраждав під час зливи.

Відповідне відео було опубліковане у Youtube.

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"Через зливу сталося переповнення міської системи зливостоків. У результаті був зафіксований випадок протікання в системі зливової каналізації будівлі. Цьому сприяло також природне переповнення міської системи зливостоків. Роботи з усунення наслідків завершуються", – розповів представник ФГУП "Спорт-Інжиніринг", яке є власником стадіону.

Зокрема на відео помітно, як приміщення стадіону заливає вода.

Зазначимо, стадіон "Нижній Новгород" вміщує 45 тисяч глядачів, а вартість будівництва споруди склала більше 17 мільярдів рублів.

Стадіон "Нижній Новгород" у Росії затопило: 

Нагадаємо, раніше стадіон у Волгограді, побудований спеціально для Чемпіонату світу з футболу, не дочекавшись кілька годин до закінчення Мундіалю, звалився і почав "змиватися у Волгу".

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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