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Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинцев: документ

22 Читати новину українською
Мир признает Голодомор геноцидом украинцев
Мир признает Голодомор геноцидом украинцев / 24 канал

Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом Посольство Украины в США сообщило в Facebook

Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию.

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Огайо стал 12 штатом США, в котором Голодомор признали геноцидом.

Добавим, в начале июня в Палате представителей Конгресса США представили резолюцию, в которой Голодомор 1932 – 1933 годов называют геноцидом украинского народа.

Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Теги: Новости США Голодомор Новости Украины
Источник: 24 канал
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