Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українців: документ

Штат Огайо приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932 – 1933 років геноцидом українського народу.

Про це Посольство України в США сповістило у Facebook

Губернатор штату Джон Касіч та віце-губернатор Марі Тейлор видали відповідну прокламацію.

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Огайо став 12 штатом США, у якому Голодомор визнали геноцидом.

Додамо, на початку червня у Палаті представників Конгресу США представили ​​резолюцію, в якій Голодомор 1932 – 1933 років називають геноцидом українського народу.

Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.

Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.