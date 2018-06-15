Один зі штатів США оголосив 2018 – роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду в Україні

Один зі штатів США Іллінойс оголосив 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

Про це повідомляє посольство України в США.

Зазначимо, що раніше 11 штатів США визнали Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу.

"Губернатор штату Іллінойс Брюс Раунер видав прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні, штучно спричиненого радянською владою", – мовиться в повідомленні.

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