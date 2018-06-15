Один зі штатів США оголосив 2018 – роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду в Україні
Один зі штатів США Іллінойс оголосив 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.
Про це повідомляє посольство України в США.
Зазначимо, що раніше 11 штатів США визнали Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу.
"Губернатор штату Іллінойс Брюс Раунер видав прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні, штучно спричиненого радянською владою", – мовиться в повідомленні.
Читайте також: У Конгрес США внесли резолюцію про Голодомор
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Росія привела Чорноморський флот у повну бойову готовність через побоювання дій України, – ЗМІсьогодні, 08:55
-
Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76сьогодні, 08:00
-
Чому перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися: версія політологасьогодні, 07:01
Коментарі