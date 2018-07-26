Еще одна европейская страна поддержала Декларацию США относительно Крыма

Германия полностью поддерживает Декларацию США о непризнании аннексии Российской Федерацией Крыма.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Германия считает присоединение Крыма к России нарушением международного права и не изменит этой позиции.

"Аннексия была нарушением международного права. Мы продолжим четко акцентировать внимание на этом", – заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию относительно Крыма. В историческом заявлении Вашингтона говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Документ подписал государственный секретарь США Майк Помпео.