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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Еще одна европейская страна поддержала Декларацию США относительно Крыма

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Германия отреагировала на заявление США по Крыму
Германия отреагировала на заявление США по Крыму / Фото из открытых источников

Германия полностью поддерживает Декларацию США о непризнании аннексии Российской Федерацией Крыма.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Германия считает присоединение Крыма к России нарушением международного права и не изменит этой позиции.

"Аннексия была нарушением международного права. Мы продолжим четко акцентировать внимание на этом", – заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию относительно Крыма. В историческом заявлении Вашингтона говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Документ подписал государственный секретарь США Майк Помпео.

Теги: Новости политики Новости США Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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