Ще одна європейська країна підтримала Декларацію США щодо Криму
Німеччина повністю підтримує Декларацію США щодо невизнання анексії Російською Федерацією Криму.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Німеччина вважає приєднання Криму до Росії порушенням міжнародного права і не змінить цієї позиції.
"Анексія була порушенням міжнародного права. Ми продовжимо чітко акцентувати увагу на цьому", – заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас.
Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму. У історичній заяві Вашингтона йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Документ підписав державний секретар США Майк Помпео.
Джерело: 24 Канал
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