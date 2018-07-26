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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще одна європейська країна підтримала Декларацію США щодо Криму

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Німеччина відреагувала на декларацію США по Криму
Німеччина відреагувала на декларацію США по Криму / Фото з відкритих джерел

Німеччина повністю підтримує Декларацію США щодо невизнання анексії Російською Федерацією Криму.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

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Німеччина вважає приєднання Криму до Росії порушенням міжнародного права і не змінить цієї позиції.

"Анексія була порушенням міжнародного права. Ми продовжимо чітко акцентувати увагу на цьому", – заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас.

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму. У історичній заяві Вашингтона йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Документ підписав державний секретар США Майк Помпео.

Теги: Новини політики Анексія Криму Новини США
Джерело: 24 Канал
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