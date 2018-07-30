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Еще одна страна хочет импортировать газ из России в обход Украины

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Молдова хочет поставлять газ из России в обход Украины
Молдова хочет поставлять газ из России в обход Украины / Фото из открытых источников

Молдова заинтересована в поставках газа с территории Российской Федерации в обход Украины, чтобы обезопасить себя от возможных рисков с транзитом голубого топлива.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, сообщает ТАСС.

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Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню начало 2009 года, когда я был вице-премьером и когда был заблокирован транзит газа через Украину: это было очень серьезной проблемой для Молдовы. Поэтому, если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, для нас это интересно,
– сказал Додон.

По словам молдавского президента, строящийся сейчас трубопровод Яссы – Кишинев даст стране возможность иметь меньше рисков "исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами".

Напомним, из России в Германию планируют построить магистральный газопровод "Северный поток-2", который будет проложен через Балтийское море в обход Украины.

В конце мая президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна тоже нуждается в прямых поставках газа из России через Черное море, так как это будет отвечать требованиям энергетической безопасности и эффективности. Он добавил, что этот проект можно было бы назвать "Болгарским потоком".

Теги: Новости Украины Новости России Молдова
Источник: 24 Канал
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