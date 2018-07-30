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Ще одна країна хоче імпортувати газ з Росії в обхід України

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Молдова хоче постачати газ з Росії в обхід України
Молдова хоче постачати газ з Росії в обхід України / Фото з відкритих джерел

Молдова зацікавлена ​​в поставках газу з території Російської Федерації в обхід України, аби убезпечитися від можливих ризиків з транзитом блакитного палива.

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, повідомляє ТАСС.

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Звичайно, для Молдови дуже важливо отримувати безперебійно енергоносії. Я пам'ятаю початок 2009 року, коли я був віце-прем'єром і коли був заблокований транзит газу через Україну: це було дуже серйозною проблемою для Молдови. Тому якщо з'явиться додаткова можливість отримувати російський газ через інші альтернативні маршрути, для нас це цікаво,
– сказав Додон.

За словами молдовського президента, трубопровід Ясси – Кишинів, який зараз будується, дасть країні можливість мати менше ризиків "виходячи з тієї ситуації, яка відбувається з транзитними країнами".

Нагадаємо, з Росії в Німеччину планують збудувати магістральний газопровід "Північний потік-2", який буде прокладений через Балтійське море в обхід України. 

Наприкінці травня президент Болгарії Румен Радев заявив, що його країна теж потребує прямого постачання газу з Росії через Чорне море, адже це буде відповідати вимогам енергетичної безпеки і ефективності. Він додав, що цей проект можна було б назвати "Болгарським потоком".

Теги: Новини Росії Новини України Молдова
Джерело: 24 Канал
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