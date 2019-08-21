19:38
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Еще три области будут иметь новых глав ОГА: правительство поддержало кандидатуры Зеленского

      396 Читати новину українською
      Кандидатуры на председателей ОГА от Зеленского правительство согласовало
      Кандидатуры на председателей ОГА от Зеленского правительство согласовало / president.gov.ua

      Винницкая, Запорожская и Ровенская области получат новых руководителей. Кабинет Министров Украины в среду, 21 августа, согласовал предложенные Президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуры на соответствующие должности.

      "Согласовали всех трех", – сказал представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, пишет "Интерфакс".

      Читайте также: Правительство запускает новую Государственную налоговую службу: что об этом известно

      Говорится о Владиславе Скальском (возглавит Винницкую ОГА), Виталии Туриноке (Запорожскую) и Виталии Ковале (Ровенскую).

      Перед заседанием правительства вице-премьер Павел Розенко возмутился в своем Facebook, что для представления этих кандидатур на рассмотрение Кабмина не проводили никаких конкурсов. Впрочем, в конце концов правительство поддержало всех трех предложенных Зеленским кандидатов.

      Что известно о Скальском, Туриноке и Ковале?

      Владислав Скальский – заместитель городского головы Винницы с 2016 года (с 2010 по 2014 годы работал за рубежом – в Казахстане и в России).

      Виталий Туринок – бизнесмен, владелец "Ровенского домостроительного комбината".

      Виталий Коваль – президент Федерации греко-римской борьбы и руководитель компании "ВВВ Монтаж".

      О всех назначениях Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.

      blog_ava
      Умерла звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Александра Назарова
      сегодня
      808
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Новости Запорожья Назначения Зеленского Ровно Винница
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 19:30 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      13
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 445
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 491
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      267
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1176
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук