Еще три области будут иметь новых глав ОГА: правительство поддержало кандидатуры Зеленского

Винницкая, Запорожская и Ровенская области получат новых руководителей. Кабинет Министров Украины в среду, 21 августа, согласовал предложенные Президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуры на соответствующие должности.

"Согласовали всех трех", – сказал представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, пишет "Интерфакс".

Читайте также: Правительство запускает новую Государственную налоговую службу: что об этом известно

Говорится о Владиславе Скальском (возглавит Винницкую ОГА), Виталии Туриноке (Запорожскую) и Виталии Ковале (Ровенскую).

Перед заседанием правительства вице-премьер Павел Розенко возмутился в своем Facebook, что для представления этих кандидатур на рассмотрение Кабмина не проводили никаких конкурсов. Впрочем, в конце концов правительство поддержало всех трех предложенных Зеленским кандидатов.

Что известно о Скальском, Туриноке и Ковале?

Владислав Скальский – заместитель городского головы Винницы с 2016 года (с 2010 по 2014 годы работал за рубежом – в Казахстане и в России).

Виталий Туринок – бизнесмен, владелец "Ровенского домостроительного комбината".

Виталий Коваль – президент Федерации греко-римской борьбы и руководитель компании "ВВВ Монтаж".

О всех назначениях Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.