Правительство запускает новую Государственную налоговую службу: что об этом известно

Кабинет Министров Украины возлагает на Государственную налоговую службу реализацию налоговой политики. Таким образом правительство полноценно запускает новое налоговое ведомство. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании правительства, которое состоялось в среду, 21 августа.

Государственная налоговая служба Украины уже существовала – это был орган исполнительной власти во главе системы органов налоговой службы. Ее ликвидировали в 2012, объединив с Государственной таможенной службой в Министерство доходов и сборов Украины.

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В марте 2014 года правительство ликвидировало это министерство и возобновило деятельность Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Но уже в мае создали Государственную фискальную службу. В таком формате она и работала до 2018 года.

В декабре 2018 Кабмин решил возобновить Государственную налоговую службу, перевести 30% работников Государственной фискальной службы туда (это более 10 тысяч сотрудников), а Государственную таможенную службу снова выделить. Впрочем, по состоянию на август 2019 года полноценно этого еще не реализовали.

16 июля государственный регистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. Она не будет подчиняться Государственной фискальной службе. Председателем таможенной службы стал Максим Нефедов.

23 апреля 2019 года завершился конкурс на должность главы Государственной налоговой службы. Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить руководителем ГНС Сергея Верланова.

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К слову, Давид Арахамия, народный депутат от "Слуги народа", рассказал, что имя нового премьер-министра Украины огласят на первом заседании нового парламента 29 августа. Правительство Владимира Гройсмана сложит свои полномочия перед новоизбранной Радой.