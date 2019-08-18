У Зеленского рассказали, когда сформируют новое правительство и каковы его главные задачи

Представитель президента в Кабмине и избранный депутат Андрей Герус утверждает, что новый парламент в первые дни своей работы сможет сформировать новое правительство.

Как подчеркнул экономист в комментарии ресурсу "Главком", Верховной Раде IX созыва понадобится всего два дня, чтобы сформировать новую исполнительную власть. Заметим, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа.

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Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно,

– отметил он.

По словам Геруса, уже есть потенциальные кандидаты на пост премьера и министров, правда, ни одного из них он не назвал. Такой шаг новоизбранный нардеп аргументировал тем, что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда является конструктивным.

Что касается первоочередных задач нового кабмина, то это цены на электроэнергию, поскольку сейчас они явлются, по убеждению Геруса, немного завышенными.

"Прыжок состоялся в июле, он – чрезмерный, поэтому нужно на 10-15% снижать цену электроэнергии для всех потребителей. Должно это произойти методом определенных нормативно-правовых актов Кабмина и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", – заявил политик.

Также правительство будет разрабатывать новую более реалистичную стратегию относительно "Нафтогаза".

Относительно будущего представителя президента в Кабмине Герус пока, не знает, кто это может быть. Правда, он добавил, что роль представителя президента в новом правительства будет немного иной, поскольку "это будет свое правительство, коалиционное, поэтому там все будет проще".



Какие функции выполняет Кабинет министров / Инфографика 24 канала

К слову, сейчас "Слуга народа" выдвигает на должность премьер-министра четырех человек. Это:

Андрей Коболев – председатель правления НАК "Нафтогаз Украина";

– председатель правления НАК "Нафтогаз Украина"; Юрий Витренко – исполнительный директор "Нафтогаза";

– исполнительный директор "Нафтогаза"; Алексей Гончарук – заместитель главы Офиса Президента по экономическим вопросам;

– заместитель главы Офиса Президента по экономическим вопросам; Владислав Рашкован – исполнительный директор Международного валютного фонда.

Главные претенденты на пост премьер-министра / Инфографика 24 канала

По словам финансового эксперта Сергея Фурсы, президент Владимир Зеленский выделяет среди них Гончарука.

Если это действительно так, то Гончаруку стоит дать шанс самому сформировать правительство и избрать себе людей в команду, а не навязать кого-то. Единственный его недостаток – это возраст. Всего 35 лет, он – слишком молод. Ведь, возможно, он не имеет определенного политического влияния, и поэтому ему можно навязать определенное мнение. Это будет проблемой. Если ему, например, назначат вице-премьера человека из окружения Коломойского, то тогда все будут знать, что этот человек является главным и все вопросы будут решать с ним,

– считает Фурса.

Подробнее с биографией Алексея Гончарука Вы можете ознакомиться по этой ссылке.