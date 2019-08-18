У Зеленского рассказали, когда сформируют новое правительство и каковы его главные задачи
Представитель президента в Кабмине и избранный депутат Андрей Герус утверждает, что новый парламент в первые дни своей работы сможет сформировать новое правительство.
Как подчеркнул экономист в комментарии ресурсу "Главком", Верховной Раде IX созыва понадобится всего два дня, чтобы сформировать новую исполнительную власть. Заметим, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 29 августа.
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Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно,
– отметил он.
По словам Геруса, уже есть потенциальные кандидаты на пост премьера и министров, правда, ни одного из них он не назвал. Такой шаг новоизбранный нардеп аргументировал тем, что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда является конструктивным.
Что касается первоочередных задач нового кабмина, то это цены на электроэнергию, поскольку сейчас они явлются, по убеждению Геруса, немного завышенными.
"Прыжок состоялся в июле, он – чрезмерный, поэтому нужно на 10-15% снижать цену электроэнергии для всех потребителей. Должно это произойти методом определенных нормативно-правовых актов Кабмина и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", – заявил политик.
Также правительство будет разрабатывать новую более реалистичную стратегию относительно "Нафтогаза".
Относительно будущего представителя президента в Кабмине Герус пока, не знает, кто это может быть. Правда, он добавил, что роль представителя президента в новом правительства будет немного иной, поскольку "это будет свое правительство, коалиционное, поэтому там все будет проще".
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К слову, сейчас "Слуга народа" выдвигает на должность премьер-министра четырех человек. Это:
- Андрей Коболев – председатель правления НАК "Нафтогаз Украина";
- Юрий Витренко – исполнительный директор "Нафтогаза";
- Алексей Гончарук – заместитель главы Офиса Президента по экономическим вопросам;
- Владислав Рашкован – исполнительный директор Международного валютного фонда.
Главные претенденты на пост премьер-министра / Инфографика 24 канала
По словам финансового эксперта Сергея Фурсы, президент Владимир Зеленский выделяет среди них Гончарука.
Если это действительно так, то Гончаруку стоит дать шанс самому сформировать правительство и избрать себе людей в команду, а не навязать кого-то. Единственный его недостаток – это возраст. Всего 35 лет, он – слишком молод. Ведь, возможно, он не имеет определенного политического влияния, и поэтому ему можно навязать определенное мнение. Это будет проблемой. Если ему, например, назначат вице-премьера человека из окружения Коломойского, то тогда все будут знать, что этот человек является главным и все вопросы будут решать с ним,
– считает Фурса.
Подробнее с биографией Алексея Гончарука Вы можете ознакомиться по этой ссылке.