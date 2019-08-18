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      У Зеленського розповіли, коли сформують новий уряд і які його головні завдання

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      Андрій Герус
      Андрій Герус / Facebook-сторінка Андрія Геруса

      Представник президента у Кабміні Андрій Герус та обраний депутат Андрій Герус переконує, що новий парламент у перші дні своєї роботи зможе сформувати новий уряд.

      Як підкреслив економіст у коментарі ресурсу "Главком", Верховній Раді IX скликання знадобиться лише два дні, аби сформувати нову виконавчу владу. Зауважимо, що перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня. 

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      Два дні роботи нового парламенту, думаю, достатньо,
      – зауважив він.

      За словами Геруса, вже є потенційні кандидати на посаду прем’єра та міністрів, щоправда жодного з них він не назвав. Такий крок новообраний нардеп аргументував тим, що це стимулює занадто бурхливе обговорення, а воно не завжди є конструктивним.

      Щодо першочергових завдань нового Кабміну, то це ціни на електроенергію, оскільки нині вони є, на переконання Геруса, трохи завищеними.

      "Стрибок відбувся в липні, він – надмірний, тому потрібно на 10-15% знижувати ціну електроенергії для всіх споживачів. Має це відбутися методом певних нормативно-правових актів Кабміну та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", – заявив політик.

      Також уряд розроблятиме нову більш реалістичну стратегію щодо "Нафтогазу".

      Щодо мабутнього представника президента в Кабміні Герус поки, не знає, хто це може бути. Щоправда, він додав, що роль представника президента у новому уряду буде трошки інакшою, оскільки "це буде свій уряд, коаліційний, відтак там все буде простіше".

      Кабмін, уряд, Україна, функції
      Які функції виконує Кабінет міністрів / Інфографіка 24 каналу 

      До слова, наразі "Слуга народу" висуває на посаду прем’єр-міністра чотири особи. Це:

      • Андрій Коболєв – голова правління НАК "Нафтогаз Україна";
      • Юрій Вітренко – виконавчий директор "Нафтогазу";
      • Олексій Гончарук – заступник голови Офісу Президента з економічних питань;
      • Владислав Рашкован – виконавчий директор Міжнародного валютного фонду.

      Кабмін, Кабінет міністрів, нова влада, Зе
      Головні претенденти на посаду прем'єр-міністра / Інфографіка 24 каналу 

      За словами фінансового експерта Сергія Фурси, президент Володимир Зеленський виділяє серед них Гончарука.

      Якщо це справді так, то Гончаруку варто дати шанс самому сформувати уряд та обрати собі людей в команду, а не нав’язати когось. Єдиний його недолік – це вік. Всього 35 років, він – занадто молодий. Адже, можливо, він не має певного політичного впливу, і тому йому можна нав’язати певну думку. Це буде проблемою. Якщо йому, наприклад, призначать віце-прем’єра людину з оточення Коломойського, то тоді всі будуть знати, що та людина є головною та всі питання вирішуватимуть з ним,
      – вважає Фурса.

      Детальніше з біографією Олексія Гончарука Ви можете ознайомитися за цим посиланням. 

      що ще відомо про новий уряд:
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Герус Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
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