У "Нафтогазі" відповіли на зобов’язання з боку Кабміну знизити ціну на газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" погодилася знизити ціну на газ для населення на серпень. Щоправда, вона буде дещо вищою, аніж наполягав Кабмін.

7 серпня український прем’єр Володимир Гройсман видав доручення, за яким "Нафтогаз" у серпні повинен знизити ціну природного газу для населення на 265 гривень за тисячу кубічних метрів, тобто до 4640 гривень без ПДВ і тарифів на транспортування та постачання.

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У "Нафтогазі" уже на це відреагували. Як зауважили у компанії, вони розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО (Положення про покладення спеціальних обов'язків), що діятиме в серпні. Нова ціна є розрахованою відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 03.04.2019 № 293. Власне на неї посилалися в уряді, зобов’язуючи "Нафтогаз" знизити ціну на газ.

Постанова уряду передбачає, що "Нафтогаз" для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року. Зрештою компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – за нею й було визначено вартість газу на серпень,

– пояснили у "Нафтогазі".

Отже, ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його у серпні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, становити 4653,54 гривні за тисячу кубометрів (без ПДВ і транспортних витрат).

У "Нафтогазі" підкресли, що порівняно з липнем вартість газу зменшиться на 5,1%. Крім того, представники держоператора переконують, що з квітня 2019 року ціна, за якою вони продають газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знизилася на 25,4%.

Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу є зобов’язаними інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.