Кроме этого, изменения могут коснуться и ряда других должностей, однако окончательное решение все еще не известно. В то же время нардеп Гончаренко назвал фамилии чиновников, которые, вероятно, уйдут в отставку.

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Очередные кадровые изменения

Ярослав Железняк сообщил, что пленарная неделя 23 – 25 апреля будет включать ряд кадровых перестановок.

Не так громко, как вы того ожидали, но очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию",

– написал нардеп.

Он пояснил, что окончательного решения пока нет, однако вероятно, что парламент вскоре рассмотрит увольнение 3 – 4 министров, среди которых даже два вице-премьера. Также Рада будет голосовать за отставку генпрокурора, однако Железняк не уверен, что это произойдет именно на следующей неделе. Напоследок уволят члена/ов Счетной палаты и, возможно, еще несколько позиций.

Плюс к этому, надо будет сделать определенные перемещения на эти открытые вакансии среди тоже имеющихся министров. Хотя не факт, что все назначения состоятся именно на следующей неделе,

– написал Железняк.

Он добавил, что окончательного решения по конкретным фамилиям нет, поэтому "может перебраться еще". Но точно "какой-то кадровый пакет" будет.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, на следующей неделе, скорее всего, будут такие изменения:

увольнение Ирины Верещук (вице-премьер-министр – министерка по вопросам реинтеграции ВОТ)

увольнение Александра Кубракова (министр инфраструктуры)

расформирование Минкульта и его присоединение куда-то

Также, по словам нардепа, есть вероятность, что в отставку также уйдет министр образования Оксен Лесовой.

Изменения в Офисе президента