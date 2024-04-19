Окрім цього, зміни можуть торкнутися й низки інших посад, однак остаточне рішення все ще не відоме. В той самий час нардеп Гончаренко назвав прізвища посадовців, які, ймовірно, підуть у відставку.

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Чергові кадрові зміни

Ярослав Железняк повідомив, що пленарний тиждень 23 – 25 квітня включатиме ряд кадрових перестановок.

Не так гучно, як ви того очікували, але дуже скоро ви побачите парад відставок "за власним бажанням",

– написав нардеп.

Він пояснив, що остаточного рішення наразі немає, однак ймовірно, що парламент невдовзі розгляне звільнення 3 – 4 міністрів, серед яких навіть два віцепрем'єри. Також Рада голосуватиме за відставку генпрокурора, однак Железняк не впевнений, що це відбудеться саме наступного тижня. Наостанок звільнять члена/ів Рахункової палати і, можливо, ще декілька позицій.

Плюс до цього, треба буде зробити певні переміщення на ці відкриті вакансії серед теж наявних міністрів. Хоча не факт, що всі призначення відбудуться саме на наступному тижні,

– написав Железняк.

Він додав, що остаточного рішення по конкретним прізвищам немає, тому "може перебратися ще". Але точно "якийсь кадровий пакет" буде.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, наступного тижня скоріш за все будуть такі зміни:

звільнення Ірини Верещук (віцепрем'єр-міністр – міністерку з питань реінтеграції ТОТ)

звільнення Олександра Кубракова (міністр інфраструктури)

розформування Мінкульту та його приєднання кудись

Також, за словами нардепа, є ймовірність, що у відставку також піде міністр освіти Оксен Лісовий.

Зміни в Офісі президента