Про те, що Олексія Дніпрова пропонують на посаду ректора Київського університету будівництва й архітектури, заявили на офіційній фейсбук-сторінці навчального закладу. Аналітик громадської ініціативи "Голка" Георгій Могильний переконаний, що Дніпрова звільнили з посади в Офісі президента, щоб він йшов на посаду ректора просто як громадянин.

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Як Дніпров став кандидатом на посаду ректора

Перш ніж пропрацювати заступником Єрмака, Дніпров попрацював в адміністрації й за часів Порошенка. А до того був заступником скандального ексміністра освіти Дмитра Табанчика, якого засудили заочно до 15 років за державну зраду.

Що цікаво, Дніпрова призначили спершу головою наглядової ради, яка зараз висуває його в ректори. Це сталося 21 лютого цього року. Одразу через місяць оголосили конкурс на посаду ректора. 1 квітня університет звернувся до Міністерства освіти, аби змінити склад наглядової, зрозуміло, що в Дніпрова виник би конфлікт інтересів і його треба було виводити зі складу наглядової ради. І от 5 квітня склад наглядової ради змінили і виключили Дніпрова і ексзаступник Табачника тепер… "нейтральний" кандидат на посаду ректора,

– зауважив Георгій Могильний.



Скриншот зі сторінки Київського університету будівництва й архітектури

Аналітик підмітив, що у складі наглядової ради досі залишається нардеп, який був обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко. Минулого року Ісаєнко НАБУ вручило підозру у справі щодо незаконного заволодіння ділянкою 8 гектарів у Києві.



Члени наглядової ради / скриншот

Як пов'язані Дніпров, Ісаєнко та Шуляк

Дмитро Ісаєнко керує трьома з чотирьох організаціями, які видають сертифікати учасникам будівництва і на додачу входить в цю наглядову раду. Одночасно він є секретарем профільного комітету Верховної Ради, який очолює голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Разом вони лобіюють скандальну містобудівну "реформу" 5655, написану в інтересах забудовників.

Стенограми з засідання щодо обговорення "реформи" зникають в секретаріаті, який очолює Ісаєнко. Усунути його з посади в комітеті може парламент, але цього на третьому році війни не роблять. І тепер ми бачимо як ексзаступника Табачника намагаються поставити на керівну посаду одного з університетів, а Ісаєнко залишається у наглядовій раді,

– пише "Голка".

У 2022 році скандальна законодавча ініціатива 5655 не була б прийнята, якби не голоси нардепів з ексОПЗЖ, зокрема і Дмитра Ісаєнка. "За" проголосували 228 нардепів при мінімально необхідній кількості 226 голосів.

За кілька місяців до цього голосування Шуляк назвала співпрацю у парламенті з представниками ОПЗЖ "конструктивною". Президент Володимир Зеленський проєкт 5655, який розкритикував Європарламент та Єврокомісія, не підписав, зазначивши, що це його особисте рішення.

Георгій Могильний нагадав, що наприкінці 2023 року в уряді з'явилася постанова-клон містобудівної "реформи", яку наразі намагаються провести через Кабмін всупереч закону і подають це як урядовий експеримент. Авторкою документа, який з'явився на сайті Міністерства інфраструктури, є Олександра Марушева, яка друкувалася в "Уральському віснику". Співавторами її наукових робіт були особи, пов'язані з Ісаєнком.