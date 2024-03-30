Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. Він також додав, що подібних зусиль очікують і від інших органів влади.

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В ОП пояснили кадрові зміни

Як наголосив Никифоров, зміна радників та помічників Володимира Зеленського пов'язана з оптимізацією штату Офісу Президента.

Сьогоднішнє звільнення радників та помічників президента пов'язане з оптимізацією штату Офісу президента. Володимир Зеленський очікує подібних зусиль і від інших органів влади,

– пояснив Никифоров.

Які зміни відбулися в уряді за останній тиждень

Протягом цього тижня Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових змін. Зокрема, 26 березня президент України повідомив, що звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Зеленський зазначив, що той працюватиме на дипломатичному напрямку. 29 березня стало відомо, що Данілова призначать послом України в Молдові.

Того ж дня президент заявив, що новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки України. Натомість новим керівником розвідки призначили Олега Іващенка.

Увечері 29 березня на сайті ОП з'явилися укази про звільнення двох радників керівника ОП Андрія Єрмака. Так, свої посади втратили:

Андрій Смирнов,

Олексій Дніпров.

Натомість призначили нових – Олену Ковальську та Ірину Мудру. До речі, Ковальська працювала в Директораті з питань інформаційної політики ОП, а Мудра була заступником міністра юстиції.

У суботу, 30 березня, в Офісі Президента відбулися нові кадрові зміни: Сергія Шефіра звільнили з посади першого помічника президента України. Також свої посади втратили:

Олег Устенко – позаштатний радник президента;

Сергій Трофімов – позаштатний радник президента;

Михайло Радуцький – позаштатний радник президента;

Альона Вербицька – уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників;

Наталія Пушкарьова – позаштатна уповноважена президента з питань волонтерської діяльності.

Наразі про нові призначення в ОП не повідомляли.