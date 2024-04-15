Он заменил на посту Андрея Сибигу, которого уволили несколько дней назад. Ранее Точицкий занимал должность заместителя главы МИД Украины.

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Назначение Точицкого

Владимир Зеленский 15 апреля назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины.

Предыдущего заместителя – Андрея Сибигу, уволили 12 апреля. Кабмин назначил его первым заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Заместителем главы МИД до назначения Сибиги был именно Николай Точицкий.

Что о нем известно

Стоит отметить, что Николай Точицкий работает в МИД с 1993 года на разных должностях. В свое время он был генеральным консулом Украины в Сан-Франциско, постоянным представителем Украины при Совете Европы, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бельгии. Заместителем главы МИД работал с 29 сентября 2021 года.

Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 года в Винницкой области. Он окончил КНУ имени Тараса Шевченко по специальности филолог, переводчик французского и английского языков. Также он имеет диплом юриста-международника Института международных отношений КНУ. Дипломат также окончил Женевский центр политики безопасности.

Увольнение при власти