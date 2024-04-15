Он заменил на посту Андрея Сибигу, которого уволили несколько дней назад. Ранее Точицкий занимал должность заместителя главы МИД Украины.
Смотрите также Остались ли у Украины ракеты к ПВО Patriot и Iris-T: в ОП раскрыли детали
Назначение Точицкого
Владимир Зеленский 15 апреля назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины.
Предыдущего заместителя – Андрея Сибигу, уволили 12 апреля. Кабмин назначил его первым заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Заместителем главы МИД до назначения Сибиги был именно Николай Точицкий.
Что о нем известно
Стоит отметить, что Николай Точицкий работает в МИД с 1993 года на разных должностях. В свое время он был генеральным консулом Украины в Сан-Франциско, постоянным представителем Украины при Совете Европы, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бельгии. Заместителем главы МИД работал с 29 сентября 2021 года.
Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 года в Винницкой области. Он окончил КНУ имени Тараса Шевченко по специальности филолог, переводчик французского и английского языков. Также он имеет диплом юриста-международника Института международных отношений КНУ. Дипломат также окончил Женевский центр политики безопасности.
Увольнение при власти
- В конце марта Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса Президента. На место Алексея Днепрова и Андрея Смирнова назначили Елену Ковальскую и Ирину Мудрую. Последняя до этого была заместителем министра юстиции Украины.
- Впоследствии президент Украины в вечернем обращении анонсировал новые изменения во власти. Он отметил, что команда пытается сделать Офис Президента более функциональным. Как рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, изменение советников и помощников Владимира Зеленского связана с оптимизацией штата Офиса Президента. Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти.
- Кроме двух заместителей Андрея Ермака, Зеленский также уволил секретаря СНБО Алексея Данилова, а также первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Также свои должности потеряли внештатные советники президента Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий.