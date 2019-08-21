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      Уряд запускає нову Державну податкову службу: що про це відомо

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      Нова Державна податкова служба України 2019 – що це і як працює
      В Україні працюватиме Державна податкова служба / Ілюстративне фото (pixabay)

      Кабінет Міністрів України покладає на Державну податкову службу реалізацію податкової політики. Таким чином уряд повноцінно запускає нове податкове відомство. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, яке відбулося в середу, 21 серпня.

      Державна податкова служба в України вже існувала – це був орган виконавчої влади на чолі системи органів податкової служби. Її ліквідували у 2012, об'єднавши з Державною митною службою у Міністерство доходів і зборів України.

      Читайте також: У Зеленського розповіли, коли сформують новий уряд і які його головні завдання

      У березні 2014 року уряд ліквідував це міністерство і відновив діяльність Державної податкової та Державної митної служб. Але вже у травні утворив Державну фіскальну службу. У такому форматі вона й працювала до 2018 року. 

      У грудні 2018 Кабмін вирішив відновити Державну податкову службу, перевести 30% працівників Державної фіскальної служби туди (це понад 10 тисяч працівників), а Державну митну службу знову виокремити. Утім, станом на серпень 2019 року повноцінно цього ще не реалізували.

      16 липня державний реєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Вона не підпорядковуватиметься Державній фіскальній службі. Головою митної служби став Максим Нефьодов.

      23 квітня 2019 року завершився конкурс на посаду очільника Державної податкової служби. Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити керівником ДПС Сергія Верланова.

      Читайте також: Сергія Верланова обрали головою податкової служби: що про нього відомо

      До слова, Давид Арахамія, народний депутат від "Слуги народу", розповів, що ім'я нового прем'єр-міністра України оголосять на першому засіданні нового парламенту 29 серпня. Уряд Володимира Гройсмана складе свої повноваження перед новообраною Радою.

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Податки Державна податкова служба
      Джерело: 24 канал
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