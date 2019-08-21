Ще три області матимуть нових голів ОДА: уряд підтримав кандидатури Зеленського

Вінницька, Запорізька та Рівненська області отримають нових керівників. Кабінет Міністрів України в середу, 21 серпня, погодив запропоновані Президентом України Володимиром Зеленським кандидатури на відповідні посади.

"Погодили всіх трьох", – сказав представник президента України в уряді Андрій Герус, пише "Інтерфакс".

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Мовиться про Владислава Скальського (очолить Вінницьку ОДА), Віталія Туринока (Запорізьку) та Віталія Коваля (Рівненську).

Перед засіданням уряду віце-прем'єр Павло Розенко обурився у своєму Facebook, що для подання цих кандидатур на розгляд Кабміну не проводили жодних конкурсів. Утім, зрештою уряд підтримав усіх трьох запропонованих Зеленським кандидатів.

Що відомо про Скальського, Туринока та Коваля?

Владислав Скальський – заступник міського голови Вінниці з 2016 року (з 2010 по 2014 роки працював за кордоном – у Казахстані та в Росії).

Віталій Туринок – бізнесмен, власник "Рівненського домобудівного комбінату".

Віталій Коваль – президент Федерації греко-римської боротьби та керівник компанії "ВВВ Монтаж".

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