"Ешьте суп из камней": в Португалии отказывают россиянам в обслуживании
26 февраля 2022 , 18:22Читати новину українською
Источник:телеграмм Алексея Гончаренко
Вероломная война России против Украины всколыхнула весь мир. Украинцы достойно защищают страну и дают отпор оккупанту. Реакция обычных иностранцев не заставила себя ждать.
В частности, в Португалии больше не рады россиянам.
Достойно внимания ВСУ полностью уничтожили еще одну колонну оккупантов под Харьковом
Мир презирает россиян
В одном из португальских заведений питание решили не обслуживать россиян. На специальной доске они написали следующее:
Россияне не обслуживаются. Ешьте суп с камней. Приятного аппетита!
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать самые важные новости.