"Ешьте суп из камней": в Португалии отказывают россиянам в обслуживании

Вероломная война России против Украины всколыхнула весь мир. Украинцы достойно защищают страну и дают отпор оккупанту. Реакция обычных иностранцев не заставила себя ждать.

В частности, в Португалии больше не рады россиянам.

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Мир презирает россиян

В одном из португальских заведений питание решили не обслуживать россиян. На специальной доске они написали следующее:

Россияне не обслуживаются. Ешьте суп с камней. Приятного аппетита!

В Португалии россиянам отказывают в обслуживании Скриншот телеграмм Гончаренко

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