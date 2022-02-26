"Ешьте суп из камней": в Португалии отказывают россиянам в обслуживании

26 февраля 2022 , 18:22
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Источник:

телеграмм Алексея Гончаренко

Вероломная война России против Украины всколыхнула весь мир. Украинцы достойно защищают страну и дают отпор оккупанту. Реакция обычных иностранцев не заставила себя ждать.

В частности, в Португалии больше не рады россиянам. 

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В одном из португальских заведений питание решили не обслуживать россиян. На специальной доске они написали следующее: 

Россияне не обслуживаются. Ешьте суп с камней. Приятного аппетита!

В Португалии россиянам отказывают в обслуживании Скриншот телеграмм Гончаренко

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Автор: Віта Свірневська