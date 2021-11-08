Ведь соответствующая ситуация очень опасная провокация против Европейского Союза. Об этом в эфире 24 канала сообщил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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Евродепутат: Это очень опасная ситуация

По его словам, официальная Варшава еще не попросила помощи со стороны Евросоюза.

Я думаю, что такую ​​помощь окажут, если будет запрос,

– сказал Ауштрявичюс.

Он подчеркнул, что все институты Евросоюза и Организации Североатлантического договора очень пристально наблюдают за ситуацией на границе.

Конечно, сегодня (8 ноября – 24 канал) я жду объявления Брюсселя о сложившейся ситуации. Смотреть на это с насмешкой нельзя. Это очень опасная ситуация, которая может привести к гибели людей. Пятрас Ауштрявичюс Депутат Европарламента от Литвы

Отметим, что в НАТО уже отреагировали на происходящую на границе напряженную ситуацию. Там считают, что подобные действия являются преступлением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ситуация на границе с мигрантами: главное

В сети распространяют видео с большими колоннами мигрантов. Они колонной двигались к границе с Польшей.

По данным главы Службы охраны госграницы Рустамаса Любаеваса, их может быть больше тысячи. Среди них многие женщины и дети.

Незаконные мигранты становятся все более агрессивными. На границе слышали звуки выстрелов.

Польша уже направила в государственный рубеж более 12 тысяч военных, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы и собирает экстренное совещание из-за этой ситуации.

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