Адже відповідна ситуація є дуже небезпечною провокацією проти Європейського Союзу. Про це в ефірі 24 каналу повідомив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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Євродепутат: Це дуже небезпечна ситуація

За його словами, офіційна Варшава ще не попросила допомоги зі сторони Євросоюзу.

Я думаю, що таку допомогу нададуть, якщо буде запит,

– сказав Ауштрявічюс.

Він наголосив, що всі інституції Євросоюзу та Організації Північноатлантичного договору дуже пильно спостерігають за ситуацією на кордоні.

Звісно, сьогодні (8 листопада – 24 канал) я чекаю на оголошення Брюсселя про ту ситуацію, яка склалась. Дивитись на це із насмішкою не можна. Це дуже небезпечна ситуація, яка може призвести до гибелі людей. Пятрас Ауштрявічюс Депутат Європарламенту від Литви

Відзначимо, що в НАТО вже відреагували на напружену ситуацію, що відбувається на кордоні. Там вважають, що такі дії є злочином самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Ситуація на кордоні із мігрантами: головне

У мережі поширюються відео із величезними колонами мігрантів. Вони колоною рухалися до кордону з Польщею.

За даними голови Служби охорони держкордону Рустамаса Любаєваса, їх може бути понад тисячу. Серед них багато жінок та дітей.

Незаконні мігранти стають дедалі агресивнішими. На кордоні чули навіть звуки пострілів.

Польща вже направила до державного рубежу понад 12 тисяч військових, щоб запобігти незаконному перетину кордону та збирає екстрену нараду через цю ситуацію.

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