Адже відповідна ситуація є дуже небезпечною провокацією проти Європейського Союзу. Про це в ефірі 24 каналу повідомив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
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Євродепутат: Це дуже небезпечна ситуація
За його словами, офіційна Варшава ще не попросила допомоги зі сторони Євросоюзу.
Я думаю, що таку допомогу нададуть, якщо буде запит,
– сказав Ауштрявічюс.
Він наголосив, що всі інституції Євросоюзу та Організації Північноатлантичного договору дуже пильно спостерігають за ситуацією на кордоні.
Звісно, сьогодні (8 листопада – 24 канал) я чекаю на оголошення Брюсселя про ту ситуацію, яка склалась. Дивитись на це із насмішкою не можна. Це дуже небезпечна ситуація, яка може призвести до гибелі людей.
Відзначимо, що в НАТО вже відреагували на напружену ситуацію, що відбувається на кордоні. Там вважають, що такі дії є злочином самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Ситуація на кордоні із мігрантами: головне
- У мережі поширюються відео із величезними колонами мігрантів. Вони колоною рухалися до кордону з Польщею.
- За даними голови Служби охорони держкордону Рустамаса Любаєваса, їх може бути понад тисячу. Серед них багато жінок та дітей.
- Незаконні мігранти стають дедалі агресивнішими. На кордоні чули навіть звуки пострілів.
- Польща вже направила до державного рубежу понад 12 тисяч військових, щоб запобігти незаконному перетину кордону та збирає екстрену нараду через цю ситуацію.
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