Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский политик Леонид Гозман. Глава Кремля не очень хорошо понимает настроения людей, однако он точно знает, что потерять "своих" россияне не захотят.

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По словам Гозмана, если Путин поверит в то, что Украина может дать страшный отпор, то тогда войны не будет. В противном случае он все-таки может решиться на наступление.

Насчет Путина. Я думаю, он понимает, что когда будут могилы, если сыновья и внуки его избирателей будут возвращаться в гробах, то электорат этого не простит. Это сдерживающий фактор,

– заявил русский политик.

Как рассказал Гозман, в России люди не хотят войны. Другое дело – многие стремятся к победе. Все из-за того, что ложь о Второй мировой войне, которая доминирует в России на протяжении последних лет, создала впечатление о войне как о празднике.

"У нас забыли, что май 1945 года был концом тяжелого, страшного пути, до которого дошли мало людей", – добавил политик.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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