Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив російський політик Леонід Гозман. Очільник Кремля не дуже добре розуміє настрої людей, однак він точно знає, що втратити "своїх" росіяни не захочуть.
До теми Рекомендації покинути Україну не означають, що Росія нападе, – Блінкен
За словами Гозмана, якщо Путін повірить у те, що Україна може дати страшну відсіч, то тоді війни не буде. У протилежному випадку він таки може наважитися на наступ.
Щодо Путіна. Я думаю, він розуміє, що коли будуть могили, якщо сини та внуки його виборців повертатимуться у гробах, то електорат цього не пробачить. Це стримувальний фактор,
– заявив російський політик.
Як розповів Гозман, у Росії люди не хочуть війни. Інша справа – багато хто прагне перемоги. Усе через те, що брехня щодо Другої світової війни, яка домінує у Росії впродовж останніх років, створила враження про війну, як про свято.
"У нас забули, що травень 1945 року був кінцем важкого, страшного шляху, до якого дійшли мало людей", – додав політик.
Гозман сказав, що стримує Кремль у війні: дивіться відео
Війська Росії на кордоні України: останні новини
- Президент США Джо Байден зазначив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна, якщо Росія наважиться напасти на Україну. Однак у Кремлі самовпевнено заявили, що санкції особисто проти російського президента йому не нашкодять.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс зміцнюватиме свою бойову готовність на фоні російської загрози. Однак розміщувати свої бойові підрозділи в Україні не планують.
- Олексій Данілов заявив, що Росія не піде у наступ на Україну найближчим часом. Рада нацбезпеки й оборони не бачить жодних підстав для повномасштабного вторгнення.
- Наразі біля кордону України перебувають приблизно 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.
- Американцям рекомендують покинути територію України через загрозу нового російського вторгнення. Мовляв, ситуація може погіршитися у будь-який момент.