Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив російський політик Леонід Гозман. Очільник Кремля не дуже добре розуміє настрої людей, однак він точно знає, що втратити "своїх" росіяни не захочуть.

До теми Рекомендації покинути Україну не означають, що Росія нападе, – Блінкен

За словами Гозмана, якщо Путін повірить у те, що Україна може дати страшну відсіч, то тоді війни не буде. У протилежному випадку він таки може наважитися на наступ.

Щодо Путіна. Я думаю, він розуміє, що коли будуть могили, якщо сини та внуки його виборців повертатимуться у гробах, то електорат цього не пробачить. Це стримувальний фактор,

– заявив російський політик.

Як розповів Гозман, у Росії люди не хочуть війни. Інша справа – багато хто прагне перемоги. Усе через те, що брехня щодо Другої світової війни, яка домінує у Росії впродовж останніх років, створила враження про війну, як про свято.

"У нас забули, що травень 1945 року був кінцем важкого, страшного шляху, до якого дійшли мало людей", – додав політик.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Гозман сказав, що стримує Кремль у війні: дивіться відео

Війська Росії на кордоні України: останні новини