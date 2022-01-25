За словами Столтенберга, посилення бойової готовності у Східній Європі відбувається для безпеки союзників та стримування Росії. Про це генсек НАТО заявив в інтерв'ю.

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Столтенберг вірить у дипломатичний шлях

Єнс Столтенберг заявив, що посилення військової присутності в Балтійському та Чорноморському регіонах мало на меті продемонструвати те, що немає жодних сумнівів у тому, що НАТО захищатиме своїх союзників.

НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи НАТО в Україні, але ми повинні бути впевнені, що не виникне непорозуміння щодо нашої готовності, нашої відданості захисту всіх союзників, особливо у східній частині Альянсу,

– заявив Столтенберг.

Також посилення військової присутності у Східній Європі, на думку Столтенберга, може стримати Кремль від ескалації. Водночас генсек НАТО вірить у те, що є дипломатичний вихід із кризи. Однак для цього Росія повинна піти на кроки для деескалації.

Посилення військової присутності НАТО у Східній Європі: головне

Через загрозу російського вторгнення НАТО 24 січня ухвалило рішення про відправлення винищувачів та кораблів до Східної Європи.

Зокрема, це стосується країн Балтії та балканських держав – Румунії й Болгарії.

Для підсилення НАТО війська США привели у стан підвищеної готовності до перекидання в Європу.

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що у випадку вторгнення Росії до України від НАТО відкличуть хорватських військових.

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