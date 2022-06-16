Если бы этого не было, Северодонецк уволили бы очень быстро, – Парасюк назвал условие

Относительно артиллерии – она у нас есть и работает отлично, украинская артиллерия продемонстрировала высший пилотаж. Но для удачных контрнаступательных действий нужно больше, об этом сейчас говорят все и это правда.

Об этом 24 каналу рассказал бывший народный депутат Верховной Рады и военнослужащий ВСУ Владимир Парасюк. Он также отметил, что для эффективного контрнаступления нам очень нужно подавлять вражеские огневые рубежи.

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Если бы у ВСУ было достаточное количество артиллерии в направлении Северодонецка, то тогда продвижение в этом направлении было бы гораздо быстрее,

– добавил Парасюк.

Нам очень нужно подавлять их огневые рубежи, для того чтобы пехота и наши специальные подразделения могли проходить, говорит военный.

"В контактных боях – кафиры вообще никакие, если бы не враждебная артиллерия, мы бы уволили Северодонецк гораздо быстрее", – резюмирует Владимир Парасюк.

Бои за Северодонецк не прекращаются

В утренней сводке Генштаба от 16 июня сообщили, что россияне продолжают открывать огонь на Северодонецком направлении . Они избивают из всего возможного вооружения по районам Белогоровки, Лисичанска, а также самого Северодонецка.

При этом в последнем противник пробует установить полный контроль. Там до сих пор идут бои, а наши военные пытаются отразить вражеский штурм.

Вражеское войско сокращается с каждым днем. Речь как об уничтоженной технике, так и о "двухсотых" и "трехсотых" бойцах страны-агрессорки.

Сколько российских "ваньок" уничтожили украинские защитники

С начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось уничтожить около 32 750 российских захватчиков. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точные потери врага в зонах проведения активных боевых действий невозможно.

Владимир Парасюк рассказал актуальную ситуацию в Северодонецке: смотрите видео

Бои за Северодонецк: последнее и важное

Генерал Залужный сообщил о том, сколько сил Россия выделила на захват Северодонецка. По данным генерала, враг направил туда сразу 7 батальонно-тактических групп. Там продолжаются жесткие артиллерийские обстрелы, в которых враг имеет десятикратное огневое преимущество.

Однако оккупантам не удается захватить город, поскольку украинские воины продолжают героическую борьбу. В разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли главнокомандующий ВСУ сказал, что все планы Кремля удалось сорвать.