Если бы Макрон посетил Бучу, он бы не спал, – Фирсов объяснил, зачем Западу ехать на Киевщину

Россияне оставили трагические последствия в Киевской области, где совершили зверства над украинцами. Если Папа Римский, депутаты Европарламента или лидеры Запада хотят приехать в Украину – им стоит посетить именно Бучу.

Об этом в эфире 24 канала рассказал член правления ОО "Офиса окружающей среды" Егор Фирсов. Таким образом, мы сможем продемонстрировать, что Россия является террористической организацией, а не государством.

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Как подчеркнул Фирсов, российские граждане на территории Украины ведут себя как настоящие террористы. Происходящее в Буче – это настоящий геноцид против украинского народа.

Я убежден, что если бы, например, Макрон побывал в Буче и послушал там людей, эту ночь он не спал бы, не смог бы уснуть,

– подчеркнул член правления ОО "Офиса окружающей среды".

Также он добавил, что лидерам европейских стран нужно показывать преступления в Буче, чтобы они безотлагательно предоставляли Украине вооружение, вводили санкции против России и помогали нам реальными шагами.

Егор Фирсор объяснил, зачем мировым лидерам ехать в Бучу: смотрите видео