Если бы не Майдан, Украина повторила путь лукашенковской Беларуси

Поглощение Беларуси Россией, которое вчера окончательно освятили Путин с Лукашенко, является лучшим ответом на вопрос "за что стоял Майдан". Далее читайте на украинском.

Якби не Майдан, на фотографіях з учорашньої зустрічі було б не два президенти, а три – Путін, Лукашенко і Янукович, який би втретє перепризначив себе через кишенькову Раду.

До теми Спільний парламент, ринок газу й оборонний простір: як Путін поглинає Білорусь

Саме Майдан зламав план Путіна проковтнути Україну разом з Білоруссю і назвати цей процес "возз'єднанням братських народів" – це головний висновок з цієї зустрічі.

Другий висновок: вчора Лукашенко розміняв свою державу на безпеку своєї дупи. Він свідомо сприяє втраті Білоруссю суверенітету, і те, що вже сьогодні Москва відправила туди свої винищувачі, є прямим свідченням цього факту.

Газ по $128 для Білорусі вкотре підтверджує, що для Росії це не паливо на продаж, а зброя та знаряддя для шантажу, адже на європейському ринку ціна сягає $700.

Також це гарне нагадування про те, що в жодному разі Україні не можна повертатися до старих спільних газових схем, оскільки кінцева ціна російських знижок – це втрата незалежності.

При цьому, потрібно розуміти, що Лукашенко робить це абсолютно незаконно, адже білоруське суспільство не надало йому відповідних повноважень. Жоден народ не надасть повноважень на знищення своєї держави, білоруси – не виняток.

Для України питання збереження Білоруссю суверенітету є надзвичайно важливим, адже остаточна втрата нею суб'єктності призведе до тотальної облоги Росією наших кордонів. При цьому, сподіватися на Лукашенка, який відверто плазує перед Путіним і зливає свою країну, вже не можна.