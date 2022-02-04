Если бы позвонил, в тот же момент был бы послан, – Монастырский о Трухине

Министр внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на скандал с нардепом Александром Трухиным, который стал виновником ДТП под Киевом. Чиновник заявил, что до момента публикации видео с первых минут после аварии не видел его.

Главу МВД поразили кадры, которые обнародовали журналисты "Украинской правды". Об этом Денис Монастырский рассказал во время брифинга в Припяти, где прошли совместные тактико-специальные учения подразделений МВД.

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Трухин не обращался к Монастырскому

Денис Монастырский заявил, что Национльная полиция проводит служебное расследование относительно того, как видеозапись появилась и попала к журналистам. Глава МВД подчеркнул, что о результатах проверки объявят в Нацполиции.

Также Монастырский добавил, что Трухин не обращался к нему с просьбой помочь в деле. Глава МВД подчеркнул, что негативно относится к таким подходам.

Я очень негативно отношусь к любым вопросам "порешать". Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. Если бы он позвонил мне, в тот же момент был бы послан,

– заявил Монастырский.

Кроме того, глава МВД рассказал, что ему докладывали в августе относительно расследования, однако показания очевидцев разнились. В то же время о видео узнали только после публикации в СМИ.

ДТП с Трухиным: главное

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин 23 августа стал виновником ДТП под Киевом, в результате которого пострадали 6 человек. Политик отрицал свою вину.

Журналисты "Украинской правды" обнародовали запись с бодикамеры полицейского, который прибыл первым на вызов после ДТП. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с правоохранителем.

В "Слуге народа" жестко отреагировали на публикацию видео. Нардепа сразу исключили из партии. Такое решение приняла руководительница политсилы Елена Шуляк.

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