Если бы упали Чернигов и Сумы, россияне могли бы пойти в сторону Киева, Львова и Харькова

Алексей Арестович заявил, что если бы упали Чернигов и Сумы, то Киеву было бы очень сложно. Захватчики могли бы пойти в направлении как столицы, так и Харькова и Львова.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил ключевую роль в обороне Украины от российских оккупантов Чернигова и Сум.

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Враг мог бы пойти на Киев и Львов

Если бы упали Чернигов и Сумы, то Киеву пришлось бы очень плохо,

– отметил Арестович.

Он добавил, что тогда появилась бы вероятность, что российские войска разрезали бы пути сообщения в направлении – Львов – Киев – Харьков. А это, по словам советника главы ОП, уже было бы не просто плохо, а почти конец.

Однако Чернигов и Сумы не упали, а дали врагу достойный отпор.

Напомним, ранее Арестович предположил, что Украина и мир могут ужаснуться от того, что увидят в других оккупированных городах. По его словам, Мариуполь перекроет Бучу в 100 раз.

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