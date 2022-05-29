Об этом на своей странице в твиттере написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, совместными усилиями следует остановить агрессора. Если этого не сделать – в опасности будет весь мир.

Важно Попытка России ослабить санкции означает, что они действуют, – разведка Британии.

Дадите России победить – откроете ящик Пандоры

Если цивилизованный Запад позволит России одержать победу в войне против Украины, то человечество буквально погрузится в темные века. Все автократы мира начнут провоцировать территориальные конфликты, "отдирать" территории и устраивать геноцид народов.

Это еще можно предотвратить – нужно больше помогать Украине. Время идет быстро, поэтому нужно спешить.

Если позволить России победить, это откроет ящик Пандоры и отбросит человечество в темные века. Каждый лицемерный автократ сможет провоцировать территориальные конфликты, захватывать страны, уничтожать народы. Остановить Россию – общая миссия цивилизованных стран. Время еще есть, но пора поторопиться, – написал Михаил Подоляк.

Россия пытается расшатать единство Запада

Сейчас разные российские агенты влияния пытаются вбросить вредные мнения, чтобы ослабить поддержку на международной арене. Среди таких нарративов – безосновательная претензия, что Украине уделяют слишком много внимания на Западе.

Российские оккупанты буквально пытаются "взвесить" разные мировые трагедии.

"Почему мир уделяет Украине больше внимания, чем Африке и Востоку?" – такой нарратив продвигают агенты влияния. Только российские варвары могут взвешивать трагедии на весах. Война в Украине – это не локальный конфликт или гуманитарный кризис. Это вопрос, каким будет мир завтра, – подчеркнул Подоляк.

Добавим, на Западе время от времени звучат возмутительные идеи , по которым Украина должна отказаться от части территорий, чтобы "утолить аппетит" России. В частности, об этом заявил бывший госсекретарь США 99-летний Генри Киссинджер. Он считает, что Украина должна начать переговоры с агрессором "до того, как война повлечет за собой потрясение и напряженность, которые будет нелегко преодолеть".

, по которым Украина должна отказаться от части территорий, чтобы "утолить аппетит" России. В частности, об этом заявил бывший госсекретарь США 99-летний Генри Киссинджер. Он считает, что Украина должна начать переговоры с агрессором "до того, как война повлечет за собой потрясение и напряженность, которые будет нелегко преодолеть". Президент Владимир Зеленский метко ответил Киссинджеру. Он подчеркнул, что такое впечатление, будто у господина Киссинджера сейчас на календаре не 2022 год, а 1938 год. А сидит он не в Давосе, а в Мюнхене. Зеленский намекает на Мюнхенское соглашение, согласно которому цивилизованный мир отдал Гитлеру Судетскую область, чтобы унять его аппетиты. Чем все завершилось – всем известно.

Украина не прочь продолжать переговоры с Россией. Но только при условии, что Кремль перестанет лицемерно вести себя (говорить одно, делать – другое) и покинет юг страны и выведет войска.

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