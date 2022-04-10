Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американским СМИ. Он отметил, что очень тяжело садиться за стол переговоров с людьми, которые совершают или оправдывают зверства.

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Нужно пользоваться возможностью, чтобы предотвратить кровопролитие

Если сесть за стол переговоров с россиянами поможет мне предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче, или, по крайней мере, другое такое нападение, как на Краматорск, я должен воспользоваться такой возможностью,

– объяснил Кулеба.

Министр отметил, что в это время он пытается справиться со своими ощущениями, ведь есть шанс спасать человеческие жизни. Украинская власть готова на переговоры, если таким образом удастся предотвратить потери и разрушения хотя бы одного села.

Зеленский считает, что нужно использовать дипломатические пути

Ранее схожую позицию высказывал и президент Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что Украина не должна упускать случая завершить войну дипломатическим путем. Ведь миллионы людей в Украине, прежде всего, хотят мира, а не продолжения войны.

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