Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американським ЗМІ. Він зазначив, що дуже важко сідати за стіл переговорів з людьми, які чинять або виправдовують звірства.

До теми Як би бридко не було, – Мусієнко пояснив, для чого говорити з Росією

Потрібно користатись можливістю, аби запобігти кровопролиттю

Якщо сісти за стіл переговорів з росіянами допоможе мені запобігти принаймні одне таке кровопролиття, як у Бучі, або, принаймні, інший такий напад, як на Краматорськ, я маю скористатися такою можливістю,

– пояснив Кулеба.

Міністр зазначив, що в цей час він намагається дати раду зі своїми відчуттями, адже є шанс рятувати людські життя. Українська влада готова на перемовини, якщо таким чином вдасться запобігти втратами та руйнуванням хоча б одного села.

Зеленський вважає, що треба використати дипломатичні шляхи

Раніше схожу позицію висловлював і президент Володимир Зеленський. Він наголошував, що Україна не має втрачати нагоди завершити війну дипломатичним шляхом. Адже мільйони людей в Україні передусім хочуть миру, а не продовження війни.

Варто переглянути до теми: Мусієнко про перемовини Росії та України