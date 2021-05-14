Если Медведчук будет проигрывать в суде, Россия может усилить обстрелы, – военный эксперт
Уже более месяца говорят об угрозе вторжения и широкомасштабного наступления России на Украину. Однако для этого должна быть и благоприятная информационная база. Борьба украинской власти с марионетками Кремля очень раздражает Владимира Путина.
Источник:24 канал
Вероятно, это недовольство России может стать причиной наступления на Украину, о котором все говорят. Речь идет о подозрении в госизмене Виктору Медведчуку.
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Если господин Медведчук начнет проигрывать в судах и его вину в госизмене докажут в судебном слушании – Россия может усилить обстрелы как политическое давление на Украину,
– заметил военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, Кремль будет пытаться нанести Украине как можно больше потерь, чтобы она пошла на уступки в ситуации с Медведчуком.
Также эксперты отметили, что Путин может решиться на полномасштабное вторжение в августе – накануне Дня Независимости Украины. Также это будет после военных учений и встречи с Джо Байденом, от которой будет зависеть дальнейшая активность российских войск возле украинских границ.
Российские войска с границы никуда не денутся, – Самусь
Военных экспертов поведение Кремля не удивляет, ведь считают, что российская власть привыкла давать обманчивые обещания об отводе войск. Впрочем, если проанализировать фактические действия россиян, все становится на свои места.
С украинской границы никуда не денутся эти 80 – 100 тысяч (российских военных – 24 канал), поскольку это их штатное расположение, начиная с 2017 года,
– сказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.
Он пояснил, что Путин не будет строить новые военные городки и не будет разворачивать инфраструктуру где-то за Уралом. Войска будут находиться постоянно на границе и угрожать Украине широкомасштабным наступлением.
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