Уже более месяца говорят об угрозе вторжения и широкомасштабного наступления России на Украину. Однако для этого должна быть и благоприятная информационная база. Борьба украинской власти с марионетками Кремля очень раздражает Владимира Путина.

Вероятно, это недовольство России может стать причиной наступления на Украину, о котором все говорят. Речь идет о подозрении в госизмене Виктору Медведчуку.

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Если господин Медведчук начнет проигрывать в судах и его вину в госизмене докажут в судебном слушании – Россия может усилить обстрелы как политическое давление на Украину,

– заметил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Кремль будет пытаться нанести Украине как можно больше потерь, чтобы она пошла на уступки в ситуации с Медведчуком.

Также эксперты отметили, что Путин может решиться на полномасштабное вторжение в августе – накануне Дня Независимости Украины. Также это будет после военных учений и встречи с Джо Байденом, от которой будет зависеть дальнейшая активность российских войск возле украинских границ.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае военного вторжения России в Украину может начаться мировая война.

Российские войска с границы никуда не денутся, – Самусь

Военных экспертов поведение Кремля не удивляет, ведь считают, что российская власть привыкла давать обманчивые обещания об отводе войск. Впрочем, если проанализировать фактические действия россиян, все становится на свои места.

С украинской границы никуда не денутся эти 80 – 100 тысяч (российских военных – 24 канал), поскольку это их штатное расположение, начиная с 2017 года,

– сказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.

Он пояснил, что Путин не будет строить новые военные городки и не будет разворачивать инфраструктуру где-то за Уралом. Войска будут находиться постоянно на границе и угрожать Украине широкомасштабным наступлением.