Вже понад місяць говорять про загрозу вторгнення та широкомасштабного наступу Росії на Україну. Однак для цього має бути й сприятлива інформаційна база. Боротьба української влади з маріонетками Кремля дуже дратує Володимира Путіна.

Ймовірно, ця невдоволеність Росії може стати причиною наступу на Україну, про який всі говорять. Мовиться про підозру у держзраді Віктору Медведчуку.

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Якщо пан Медведчук почне програвати в судах і його провину в держзраді доведуть на судовому слуханні – Росія може посилити обстріли як політичний тиск на Україну,

– зауважив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Кремль намагатиметься нанести Україні якомога більше втрат, щоб та пішла на поступки в ситуації з Медведчуком.

Також експерти наголосили, що Путін може наважитися на повномасштабне вторгнення у серпні – напередодні Дня Незалежності України. Також це буде після військових навчань та зустрічі з Джо Байденом, від якої залежатиме подальша активність російських військ біля українських кордонів.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі воєнного вторгнення Росії в Україну може розпочатися світова війна.

Російські війська з кордону нікуди не дінуться, – Самусь

Військових експертів поведінка Кремля не дивує, адже вважають, що російська влада звикла давати оманливі обіцянки про відведення військ. Утім, якщо проаналізувати фактичні дії росіян, все стає на свої місця.

З українського кордону нікуди не дінуться ці 80 – 100 тисяч (російських військових – 24 канал), оскільки це їхнє штатне розташування, починаючи з 2017 року,

– сказав заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

Він пояснив, що Путін не будуватиме нові військові містечка і не розгортатиме інфраструктуру десь за Уралом. Війська знаходитимуться постійно на кордоні і загрожуватимуть Україні широкомасштабним наступом.