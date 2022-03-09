Ситуация, которая складывается вокруг Киева и всех горячих точек – Украина выстояла очень тяжелую первую фазу. Безусловно, будет и друга.

Однако дальше оккупантов ждет конец. Об этом в эфире 24 канала рассказал нацгвардеец Виталий Марков.

К теме Ни одна страна мира так не била Россию, как Украина, – политолог

"Я считаю, что если мы выстоим вторую фазу – третьей не будет. Это уже будет конечная. Враг злиться, понес огромные потери", – заявил Виталий Марков.

Россияне будут "в восторге", – Марков

Оккупанты надеялись, что их в Украине встретят с хлебом-солью и цветами. Единственное, что враг увидел – это коктейли Молотова, бесстрашных украинок и украинцев и талантливых цыган и трактористов, которые просто доказывают, что они умеют делать, сказал военный.

Враг будет уничтожен. Сейчас россияне злятся и, по словам Виталия Маркива, могут попытаться нанести конкретный удар по больному месту, но украинцы готовы.

"Если принимать во внимание города-герои Харьков, Мариуполь и другие, которые без должной подготовки блокпостов и боевых позиций так яростно встретили врага и обезвредили, то сейчас, когда мы подготовились, думаю, нам есть что им показать. Они будут "в восторге" , – отметил Марков.



Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Заметьте – Лойко о нищете российской армии: смотрите видео