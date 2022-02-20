Он объяснил, что если бы было по-другому, то не поехал бы на Майдан и во временно оккупированный Крым. Он также отметил, что "делает все, что в его силах, и делает это на своем месте".

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Если что-нибудь изменится и надо будет делать другое – тогда буду делать другое. Если начнется вторжение, я пойду на войну. Если сложится ситуация, где я смогу как-то повлиять на изменение этой системы – тогда я это сделаю,

– сказал Олег Сенцов.

Стоит напомнить, что Олег Сенцов находился в плену у российских оккупантов более 5 лет.

Обратите внимание! Олег Сенцов заявил, что не знает, когда завершится война с Россией. Однако он твердо убежден, что это произойдет в украинском Крыму.

Войска России у границ Украины

Борис Джонсон считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины масштабна. Новая атака, которую хочет начать Кремль, может стать самой большой в Европе после Второй мировой войны.

Борис Джонсон сильно поддержал Украину. Он заявил, что страна-агрессор рискует потерять все, если уйдет в наступление. По его словам, русские матери будут плакать о своих сыновьях.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что вооруженные силы Украины готовы дать отпор России. Владимир Зеленский отметил, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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