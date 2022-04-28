Если не хватает техники – можем подъехать на своей, – Братчук потролил Путина и парад к 9 мая

Постоянно существует угроза ракетных обстрелов для нашего региона и других. Что касается десантирования, то вряд ли у них что-нибудь получится, потому что нет нужного количества техники.

Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также добавил, что после второго обстрела моста через Днестровский лиман он не пригоден для движения.

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У нас на Привозе шутят, что Путин отменит парад 9 мая, потому что ему не хватает техники, а наши люди отвечают: "Если не хватает техники – то мы можем подъехать на своей",

– шутит Братчук.

Он также добавляет, что все мероприятия по усилению обороны Одессы и области проведены сама система обороны постоянно совершенствуется.

Напомним, оперативное командование "Юг" сообщило, что силы ПВО сбили над морем вражеский БПЛА-разведчик. Это случилось в ночь на 28 апреля, поэтому в Одесской и Николаевской области был слышен взрыв.

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