Если "Нептун" потопил "Москву" – это хороший тест, – Арестович об интересе к украинскому оружию

Россия всегда конкурировала с Украиной на мировом рынке оружия. Москва старалась всячески унижать и обесценивать наше вооружение и разработку.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире 24 канала. Он также добавил, что несколько стран действительно заинтересовались нашими вооруженными разработками.

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Теперь, когда наше новое оружие тестировалось на самих россиянах, это поднимает наш рынок оружия очень высоко в мире, убежден Арестович.

Аргумент "проверено в бою" – один из самых главных для любой страны, рассматривающей покупку оружия. Если "Нептун" потопил самый большой военный корабль в мире с 1945 года – это хороший combat тест,

– отмечает советник Ермака.

Combat Test – проверка эффективности оружия в реальном бою, иногда определяющий фактор контрактирования на поставку.

Такие комплексы, как "Стугна" продавались хорошо и до войны, а после многочисленных видео, подтверждающих эффективность – спрос вырастет в разы,

– утверждает Алексей Арестович.

По мнению советника ОП, это очень хороший сигнал, ведь Украина имеет все более крепкий голос на рынке оружия, который является политическим и дипломатическим, а также – рабочие места.

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