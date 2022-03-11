Если оккупанты сорвут спасение людей, то сами будут нуждаться в гумкоридоре, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение 11 марта. Он сообщил, что чиновники сегодня организовали 12 гуманитарных коридоров.

По его словам, грузы с продовольствием, водой, лекарствами уже в пути в Изюм, Энергодар, Волноваху, Бучу, Пологи, Гостомель, Бородянку, Андреевку, Микуличи, Макаров, Козаровичи и, конечно, в Мариуполь, передает 24 канал.

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Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Но если оккупанты снова будут стрелять, и будут срывать спасение людей, то они получат такой ответ мира, что уже и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах,

– сказал Зеленский.

Сейчас чиновники делают все возможное, чтобы на всей территории нашего государства было все необходимое – топливо, продукты, медикаменты и тому подобное.

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